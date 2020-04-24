Минздрав призвал продолжить вакцинацию детей

https://static.news.ru/photo/6454f148-863b-11ea-a388-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации. Ведомство рекомендует продолжать плановую вакцинацию младенцев и детей младшего возраста.

Это позволит избежать возникновения эпидемий и вспышек различных болезней, передаёт ТАСС.

Как минимум 25% детей переносят коронавирус бессимптомно и заражаются от взрослых, добавили в министерстве. При этом 10% малышей нуждаются в госпитализации, у 1% из них болезнь течёт в тяжёлой форме.

Там отмечается, что в настоящий момент нет препаратов, которые могли бы использоваться для лечения коронавируса. Из-за этого действия при COVID-19 определяет врачебная комиссия.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики системы для лечения заражённых коронавирусом с помощью плазмы крови переболевших людей подготовили документацию для Росздравнадзора и приготовились к испытаниям, заявил директор Научного центра эпидемиологии, академик РАН Александр Гинцбург. По словам академика, систему зарегистрируют в течение следующей недели, а испытания займут до двух недель. Разработчики предложили использовать метод для лечения больных средней тяжести, чтобы снизить нагрузку на реанимации.