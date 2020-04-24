Минздрав призвал продолжить вакцинацию детей

Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации. Ведомство рекомендует продолжать плановую вакцинацию младенцев и детей младшего возраста.
Это позволит избежать возникновения эпидемий и вспышек различных болезней,
Как минимум 25% детей переносят коронавирус бессимптомно и заражаются от взрослых, добавили в министерстве. При этом 10% малышей нуждаются в госпитализации, у 1% из них болезнь течёт в тяжёлой форме.
Там отмечается, что в настоящий момент нет препаратов, которые могли бы использоваться для лечения коронавируса. Из-за этого действия при COVID-19 определяет врачебная комиссия.
Ранее NEWS.ru писал, что разработчики системы для лечения заражённых коронавирусом с помощью плазмы крови переболевших людей подготовили документацию для Росздравнадзора и приготовились к испытаниям, заявил директор Научного центра эпидемиологии, академик РАН Александр Гинцбург. По словам академика, систему зарегистрируют в течение следующей недели, а испытания займут до двух недель. Разработчики предложили использовать метод для лечения больных средней тяжести, чтобы снизить нагрузку на реанимации.
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