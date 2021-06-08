Минздрав: привитым «Спутником V» может понадобиться другая вакцина

https://static.news.ru/photo/ab89ac84-c852-11eb-848d-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Людям, получившим прививки от коронавируса «Спутник V», может понадобиться ревакцинация другим препаратом. Об этом заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев, передаёт РИА Новости.

Такое заявление он сделал в ходе выступления в Госдуме. По его словам, введение другой вакцины может стать необходимым через год после первой прививки. Это прогнозируют учёные.

Это же хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают своё производство <...>. В последующем, как прогнозируют наши уважаемые учёные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, — отметил чиновник.

Он добавил, что новую прививку можно будет сделать вакцинами «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». Однако он подчеркнул, что учёные ещё ведут исследования в этой сфере.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что российский препарат от COVID-19 «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации.

Также заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что случаи ревакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V» были и в рамках гражданского оборота. По его словам, у всех, кто вакцинируется повторно, через полгода фиксируются титры выше, чем после второй прививки.