Минздрав одобрил довыплаты лечащим людей с COVID-19 врачам

https://static.news.ru/photo/4767f6ce-89f2-11ea-98c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Министерства здравоохранения РФ подписало соглашение с 68 регионами страны о дополнительных выплатах, которые будут начисляться работающим с пациентами с коронавирусом медицинским специалистам. Об этом журналистам 29 апреля сообщили представители пресс-службы ведомства.

Отмечается, что до субъектов, с которыми были подписаны соглашения, довели бюджетные лимиты. В соответствии с ними врачам и другим медработникам, которые лечили граждан с COVID-19, станут производить стимулирующие выплаты. Дополнительные начисления предусмотрены за работу в апреле, мае, июне 2020 года.

Довыплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусом в стационарах, должны составить 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав России представил новые рекомендации для медицинских работников. Одним из пунктов документа стало обязательное разделение смертей от коронавируса и от сопутствующих заболеваний.