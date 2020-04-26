Минюст решил сохранить старые штрафы в новом КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет содержать действующие сейчас размеры штрафов. Такое решение принял Минюст.
Это стало результатом публичного обсуждения проекта,
Всего в ведомство поступили предложения от 77 граждан, 55 объединений предпринимателей, 11 органов госвласти и шести органов местного самоуправления. Там получили 1,3 тысячи предложений по 468 вопросам, многие из них повторялись.
Ранее, как писал NEWS.ru, Минюст рассмотрит вопрос о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) взысканий за нарушения в сфере благоустройства городских территорий.
В частности, в законе могут быть предусмотрены штрафы за парковку на газонах, брошенные во дворах домов старые автомобили, несвоевременную уборку снега и наледи на крышах домов.
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