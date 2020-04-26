Минюст решил сохранить старые штрафы в новом КоАП

https://static.news.ru/photo/d95ce07e-8800-11ea-87a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет содержать действующие сейчас размеры штрафов. Такое решение принял Минюст.

Это стало результатом публичного обсуждения проекта, передаёт ТАСС.

Всего в ведомство поступили предложения от 77 граждан, 55 объединений предпринимателей, 11 органов госвласти и шести органов местного самоуправления. Там получили 1,3 тысячи предложений по 468 вопросам, многие из них повторялись.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минюст рассмотрит вопрос о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) взысканий за нарушения в сфере благоустройства городских территорий.

В частности, в законе могут быть предусмотрены штрафы за парковку на газонах, брошенные во дворах домов старые автомобили, несвоевременную уборку снега и наледи на крышах домов.