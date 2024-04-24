Минюст решил «переодеть» российских осужденных Минюст решил изменить цвет одежды российских осужденных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одежда российских заключенных в колониях станет менее мрачной и более современной, сообщила ТАСС пресс-служба Минюста. Уточняется, что на совещании под председательством министра юстиции Константина Чуйченко и директора ФСИН Аркадия Гостева с представителями правозащитных организаций представили новые образцы спецодежды для осужденных.

Предлагается изменить цветовую гамму и внешний вид уже имеющейся одежды, а также ввести новые предметы одежды и обуви, — пояснили в Минюсте.

Для осужденных мужчин вместо темных расцветок введут графитовый и серый цвета для костюмов и курток, верхние сорочки предлагается перекрасить в серый. Для женщин вместо спецодежд синего и зеленого цветов предложено ввести бордовый и светло-серый цвета для костюмов, брюк, курток и полупальто. Бежевый и светло-зеленый цвета хотят оставить для блузок и косынок, а полушерстяной платок и шапку-ушанку думают заменить на шапки. Изменения коснутся 11 предметов спецодежды. Также вводятся восемь новых предметов одежды.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила NEWS.ru, что в России есть семь колоний для пожизненно осужденных, но самые суровые условия отмечены в «Черном дельфине» под Оренбургом и в «Полярной сове» на Ямале. По ее словам, в этих местах у заключенных практически нет досуга, а также не разрешается иметь личные вещи. Меркачева добавила, что заключенные много работают и практически всегда находятся в камерах, куда заселяют по два-четыре человека. Из-за постоянного соседства они становятся друг другу семьей, но если отношения с сокамерниками не заладились, могут возникнуть проблемы.