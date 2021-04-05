Минтруд решил упростить оформление маткапитала на выплаты на детей

https://static.news.ru/photo/effe56f0-96b4-11eb-b63c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России упростят направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей. Соответствующий документ, разработанный Министерством труда и социальной защиты, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до трёх лет на первого и второго ребёнка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется упростить механизм оформления выплат. Нужная для этого информация о доходах членов семьи может быть получена органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

В настоящее время для оформления выплат семьи должны лично предоставлять данные о доходах в органы соцзащиты, если речь идёт о назначении выплат на первого ребёнка, или в ПФР, если речь идёт о выплатах на второго ребёнка из средств материнского капитала.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы рассмотрят возможность запрета использования средств материнского капитала для погашения ипотеки в кредитных потребительских кооперативах (КПК). Соответствующую правовую норму предложили обсудить парламентарии Виталий Пашин и Василина Кулиева. Они уверены, что КПК часто мошенничают с материнскими капиталами.