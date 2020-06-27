Минтруд разъяснил порядок перечисления новой выплаты в 10 тыс руб на детей

https://static.news.ru/photo/66587df6-b968-11ea-822d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтруде сообщили, что новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет перечисляют без заявления. Власти проработали технический алгоритм электронного обмена данными. Теперь всё происходит автоматически.

Родители, ранее обращавшиеся за выплатами, могут больше не заполнять никаких заявлений.

Оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки были позитивно оценены получателями. Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты, — говорится в сообщении ведомства.

Выплаты начинаются с 1 июля. Решение о перечислении средств выносится на основе данных, которые уже есть у Пенсионного фонда России и Министерства труда, передаёт РИА Новости.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

Единовременные выплаты получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. В общей сложности выплатами будут охвачены 22 млн детей.

Россияне на данную меру поддержки со стороны властей отреагировали неоднозначно. Многих возмутили возрастные рамки, согласно которым подростки старше 16 лет остались без помощи государства.

Как писал NEWS.ru, популярная телеведущая Ксения Бородина получила единовременную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей на одного ребёнка. Эту меру ввели власти, чтобы поддержать семьи с детьми, которые столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Звезда пообещала отправить эти средства на благотворительность.