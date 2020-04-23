Минтруд предложил закрыть дома престарелых

Заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин учреждения социального обслуживания, в которых живут престарелые люди. По её словам, соответствующие телеграммы направлены во все субъекты федерации.
В настоящий момент организации формируют сменные бригады сотрудников, которые будут работать на территории заведений по 14 дней,
В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом [в социальных учреждениях] выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек, — подчеркнула она.
В 29 регионах уже закрыли такие организации полностью, ещё в 46 — частично.
Ранее NEWS.ru писал, что в Австрии в рамках расширения усилий по измерению уровня распространения коронавируса на наличие инфекции в организме хотят проверить всех постояльцев домов престарелых. Об этом заявил министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.
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