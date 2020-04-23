Минтруд предложил закрыть дома престарелых

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Полное соблюдение режима самоизоляции не гарантирует отсутствие риска заразиться коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией вакционопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, COVID-19 настолько коварен, что может распространяться через вентиляцию в доме.

Хоть изолируйся, хоть не изолируйся, вирус передаётся, — приводит его слова «Московский комсомолец». Он напомнил, что таким высоким уровнем заразности является и вирус кори. Он способен распространиться с 1 до...