Минтруд предложил новый подход к приему на работу инвалидов Минтруд предложил учитывать степень инвалидности при трудоустройстве по квоте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило учитывать исполнение квоты работодателем при трудоустройстве работников с нарушениями здоровья в зависимости от группы инвалидности, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова. Проект представлен на общественное обсуждение. Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Это важно, потому что каждый из таких людей нуждается в особом подходе и иногда дополнительной поддержке, например в адаптации рабочего места, трансфере на работу и домой, — сказал министр.

Согласно инициативе ведомства, при приеме на работу инвалида I группы исполнение квоты предлагается считать кратным трем рабочим местам, инвалида II группы — двум, а III группы — одному рабочему месту.

Под квотированием понимается обязательное выделение рабочих мест работодателем социально незащищенной группе населения. В рамках текущего законодательства определены следующие границы квотирования: при численности организации от 100 человек — от 2 до 4% от среднесписочной численности, при 35–100 человек — до 3%. Компании с численностью персонала менее 35 человек освобождены от обязательного квотирования.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что для семей с детьми-инвалидами предусмотрены пособия, ежемесячные денежные выплаты, социальная пенсия и многое другое, но есть дополнительные льготы, о которых знают не все. По его словам, речь идет о ряде налоговых послаблений и мер поддержки.