Минтруд РФ предложил новые меры поддержки россиян

https://static.news.ru/photo/42cd1e96-a031-11ea-880d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые меры поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса предложило Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

В их число вошли:

Увеличение на три месяца размера минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей.

Выплаты индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособия в размере 12 130 рублей.

Распространение доплаты в 3000 рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта.

Для россиян, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет.

Компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов.

Продление выплат пособий по безработице на три месяца.

Организация обучения для граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих на учёте в центрах занятости.

С 1 апреля и на сегодняшний день в России было уволено 2 млн 52 тыс. человек, принято на работу — 1 млн 665 тыс. человек. Разница составила 388 тысяч, — цитирует Котякова ТАСС.

По его словам, в США безработица выросла более чем в три раза и достигла уровня 14,7%. В Канаде этот показатель увеличился более чем в полтора раза — до 13%.

Сильный рост безработицы — это общемировой тренд. Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран, — пояснил министр.

Министр уточнил, что больше всего уволенных с начала пандемии COVID-19 зафиксировано в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал продление выплат пособий по безработице до октября.