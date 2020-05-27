Общество

Минтруд РФ предложил новые меры поддержки россиян

18:39, 27 мая 2020 16
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые меры поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса предложило Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

В их число вошли:

  • Увеличение на три месяца размера минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей.
  • Выплаты индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособия в размере 12 130 рублей.
  • Распространение доплаты в 3000 рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта.
  • Для россиян, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет.
  • Компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов.
  • Продление выплат пособий по безработице на три месяца.
  • Организация обучения для граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих на учёте в центрах занятости.

С 1 апреля и на сегодняшний день в России было уволено 2 млн 52 тыс. человек, принято на работу — 1 млн 665 тыс. человек. Разница составила 388 тысяч, — цитирует Котякова ТАСС.

По его словам, в США безработица выросла более чем в три раза и достигла уровня 14,7%. В Канаде этот показатель увеличился более чем в полтора раза — до 13%.

Сильный рост безработицы — это общемировой тренд. Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран, — пояснил министр.

Министр уточнил, что больше всего уволенных с начала пандемии COVID-19 зафиксировано в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал продление выплат пособий по безработице до октября.

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