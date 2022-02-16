Минтруд подсчитал средний доход работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры в России в среднем получают 66 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят страховая пенсия и заработная плата, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минтруда и Пенсионного фонда.

После индексации 2022 года средняя страховая пенсия неработающих россиян увеличилась на 8,6% и составила порядка 19 тысяч рублей, работающим пенсия выплачивается в размере 14 тысяч.

По данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров составляет в среднем 66 тысяч рублей ежемесячно, — отметили в министерстве.

В России пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. При выходе на пенсию они получают выплаты в повышенном размере с учётом всех индексаций на момент прекращения работы.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получать пенсию в размере 55,5 тысячи рублей. По данным исследования СберНПФ, мужчины назвали оптимальной пенсию в 60 тысяч рублей, а женщины — в 51 тысячу. При этом нынешние пенсионеры более скромные, для них оптимальной суммой является пенсия в 33 тысячи рублей.

Как рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, существует теоретическая возможность для пенсионеров работать и получать индексацию пенсии. По его словам, на данный момент размеры пенсионных выплат и индексации зависят от региона и таких показателей, как стаж и накопленные пенсионные баллы. При этом индексация осуществляется не всей выплаты, а только части, и она касается только неработающих пенсионеров. Чтобы получить повышение её, можно уволиться, а затем снова вернуться на работу.