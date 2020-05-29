Общество

Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за шторма

12:25, 29 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтранс Московской области призывает водителей быть осторожными на дорогах из-за возможного шторма и града.

В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и град. Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, — заявили в ведомстве.

В Минтрансе отметили важность соблюдения скоростного режима.

Кроме того, водителям не рекомендуется парковать свои автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Как ранее писал NEWS.ru, погода испортится в конце мая и в начале лета будет соответствовать климатическим нормам апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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