Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за шторма

Минтранс Московской области призывает водителей быть осторожными на дорогах из-за возможного шторма и града.
В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и град. Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, — заявили в ведомстве.
В Минтрансе отметили важность соблюдения скоростного режима.
Кроме того, водителям не рекомендуется парковать свои автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
Как ранее писал NEWS.ru, погода испортится в конце мая и в начале лета будет соответствовать климатическим нормам апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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