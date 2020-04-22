Минсельхоз исключил возможность дефицита продуктов в РФ

https://static.news.ru/photo/b758811a-84b1-11ea-9473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские предприятия, относящиеся к пищевой отрасли, работают в бесперебойном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ. В ведомстве подчёркивают, что дефицит каких-либо продовольственных товаров в России исключён.

Минсельхоз сослался на данные Росстата, согласно которым индекс производства пищевой продукции в РФ в первом квартале 2020 года составил 109,9% в отношении к аналогичному периоду 2019 года. Самые большие темпы роста показало производство переработанного и консервированного картофеля (127,5%).

Как ранее писал NEWS.ru, в Минсельхозе поддержали идею организовать онлайн-продажи российского вина. Замглавы ведомства Оксана Лут подчеркнула, что при такой форме реализации должны соблюдаться возрастные и иные ограничения.