Минпросвещения: все регионы готовы начать очное обучение в школах

https://static.news.ru/photo/766a450e-e6df-11ea-8d10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все регионы России готовы начать учебный год в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Об этом в ведомство отчитались все субъекты, рассказал он в ходе онлайн-разговора с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Мы собрали всю информацию с регионов. Нам регионы также подтвердили готовность к выполнению требований Роспотребнадзора, — передаёт ТАСС.

Он отметил, что все учреждения откроются в очном режиме и закрываться будут точечно, как при гриппе. При этом в ведомстве совместно с Минздравом планируют с 1 по 14 сентября организовать постоянный мониторинг здоровья детей.

Мы отбираем квалифицированный контент, и в случае, если школы переходят на карантин, образовательный процесс не прерывается. Мы заменяем Zoom и Skype на нашу отечественную систему. Если по каким-то причинам школы переходят на карантин, информационная система обеспечивает непрерывный образовательный процесс, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года на месяц. По его мнению, таким образом можно будет избежать новой вспышки коронавируса. В Минпросвещения эту инициативу не поддержали.