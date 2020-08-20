Минпросвещения учтёт особенности работы педагогов в новых нормах оплаты

https://static.news.ru/photo/2ca344c0-e2de-11ea-b302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Новая система оплаты труда педагогов будет учитывать особенности их режима рабочего дня и времени отдыха. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Министерство обеспечит учёт и безусловное сохранение всех действующих норм-часов педагогической работы, особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, — цитирует его ТАСС.

Басюк добавил, что в соответствии с поручением правительства ведомство начало работу по обновлению системы оплаты труда. По его словам, разработка типовых отраслевых норм станет гарантией формирования понятной и прозрачной системы оплаты труда педагогических работников.

Министр считает, что такая работа проводится впервые за всю историю российского и даже советского образования. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 ноября 2020 года представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников.

Ранее в интервью NEWS.ru вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») прокомментировала законопроект о дистанционном образовании, который недавно был представлен на рассмотрение Госдумы. Она сообщила, что дистанционная форма обучения не рассматривается как полноценное образование в России. Оно возможно лишь в крайних случаях, в какой-то нетипичной ситуации, как и случилось во время пандемии коронавирусной инфекции, когда пришлось ввести удалённую форму обучения.