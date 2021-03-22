Минпросвещения решило отказаться от зарубежных видеосервисов в школах

https://static.news.ru/photo/5c272d4e-8af7-11eb-8c97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство просвещения РФ планирует отказаться от использования в школах иностранных сервисов для общения по видеосвязи, заявил замглавы ведомства Виктор Басюк.

Представитель кабмина выступил на слушаниях в парламенте на тему образования и развития человеческого потенциала в стране. Басюк отметил, что цифровая среда не является заменой традиционной очной формы образования, а лишь дополняет её.

Цифровая образовательная среда объединяет в себе защищённую выверенную школьную информационную среду с современным программным и технологическим оборудованием, современную российскую систему видео-конференц-связи, которая позволит нам отказаться от зарубежных аналогов, — приводит заявление замминистра ТАСС.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обратилось к заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко с предложением обеспечить планшетами с установленным российским ПО медиков и учителей. В 2021 году проведут подготовительные работы, подготовят нормативные акты, осуществят портирование существующих и используемых в работе учителями и медиками российских приложений на операционной системе «Аврора». Массовое оснащение гаджетами с российским ПО запланировано на 2022 год, передавал NEWS.ru.