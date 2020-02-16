Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Чечне проходит объективно все последние шесть лет.
Не увеличилось [в 2019 году. — NEWS.ru] количество высокобалльников и стобалльников, хотя в Чечне в прошлом году появилась стобалльница, но уменьшилось количество тех детей, которые не преодолели минимальные границы баллов, — подчеркнул Кравцов.
По мнению министра, на снижение числа проваливших экзамен повлияла акция «Я сдам ЕГЭ», по которой помогают готовиться выпускникам с низкой успеваемостью.
Lenta.ru
Как писал NEWS.ru, группа депутатов Государственной думы РФ разработала законопроект, который в случае принятия установит новые условия допуска к государственной итоговой аттестации.
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