https://static.news.ru/photo/1887f9f4-50da-11ea-905a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Чечне проходит объективно все последние шесть лет.

Не увеличилось [в 2019 году. — NEWS.ru] количество высокобалльников и стобалльников, хотя в Чечне в прошлом году появилась стобалльница, но уменьшилось количество тех детей, которые не преодолели минимальные границы баллов, — подчеркнул Кравцов.

По мнению министра, на снижение числа проваливших экзамен повлияла акция «Я сдам ЕГЭ», по которой помогают готовиться выпускникам с низкой успеваемостью.

Lenta.ru отмечает , что в 2013 году Чечня и Дагестан стали источниками всероссийской утечки ответов к ЕГЭ, а в первые годы проведения экзамена кавказские регионы завышали баллы выпускников с помощью подтасовок.

Как писал NEWS.ru, группа депутатов Государственной думы РФ разработала законопроект, который в случае принятия установит новые условия допуска к государственной итоговой аттестации.

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