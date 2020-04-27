Минпромторг заявил о наличии 28 млн масок в российских торговых сетях

https://static.news.ru/photo/ce81b456-8885-11ea-89d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запас различных типов защитных масок в крупнейших торговых сетях составляет 28 млн штук. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Торговые сети расширяют поставки одноразовых и многоразовых масок в магазины, формируются дополнительные запасы. Увеличена закупка средств индивидуальной защиты в 1,5–2 раза в сравнении с мартом 2020 года.

NEWS.ru писал, что российские учёные нашли способ повторно использовать одноразовые маски. На кафедре физической химии МИСиС разработали средство для дезинфекции использованных медицинских масок. Препарат представляет собой суспензию наночастиц меди в растворе антисептика. Частицы остаются активными несколько дней и разрушают вирус при попадании на обработанную поверхность.