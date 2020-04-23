Минпромторг попросил фармкомпании начать заранее маркировку лекарств

Минпромторг России попросил отечественные и зарубежные фармкомпании начать заранее маркировку лекарств, не дожидаясь официального её введения 1 июля 2020 года.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что ряд крупных отечественных фармкомпаний уведомили Минпромторг о намерении отказаться от производства нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов. В группу риска попали димедрол, парацетамол, ибупрофен и другие лекарства. Их производство стало нерентабельным из-за низкой максимально допустимой цены. Кроме того, ситуацию усугубляют удорожание импортных субстанций из-за пандемии коронавируса и падение курса рубля.
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