Минприроды рассчитывает без суда решить вопрос о штрафе «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/bdc82d90-e76f-11ea-b50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

Минприроды РФ надеется, что вопрос о выплате «Норильским никелем» штрафа за нанесённый ущерб природе от разлива топлива удастся решить в досудебном порядке, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Все стороны в этом заинтересованы, — отметил он.

По его словам, сейчас министерство ждёт обратную связь от компании, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может справиться с ликвидаций последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске самостоятельно.

Ранее ГМК «Норильский никель» профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на 6 млрд рублей. Уточняется, что дополнительные инвестиции в повышение промышленной безопасности оцениваются на 2020 год в 2,5 млрд рублей (около $36 млн), на 2021 год — в 11 млрд рублей ($160 млн).

С конца мая 2020 года несколько крупных ЧП случилось с участием «Норникеля». Сначала на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.