Минобрнауки поддержит предложение о создании рейтинга университетов

https://static.news.ru/photo/75bff81a-c21d-11ea-8084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Минобрнауки заявила о намерении поддержать предложение Российской академии наук о создании академического рейтинга университетов. По словам специалистов, это позволит усилить связь научных институтов и вузов.

Минобрнауки поддерживает намерение РАН производить оценку потенциала образовательных организаций высшего образования РФ и разработать новый академический рейтинг университетов. <...> Разработка академического рейтинга университетов учеными РАН может стать одним из инструментов развития кооперации между научными институтами РАН и вузами и помочь научным организациям определить для себя перспективных партнеров из числа высших учебных заведений, — цитирует сообщение ТАСС.

Также глава РАН Александр Сергеев заявил, что на сегодняшний день существует множество рейтингов. Поэтому трудно выбрать, какому можно доверять. Он добавил, что занялся составлением персонального списка.

Для одних абитуриентов принципиальное значение имеет развитость связей вуза с работодателями и востребованность диплома вуза на рынке труда, для других — высокий уровень научной деятельности и академическая репутация, для третьих — возможность получить опыт обучения в других вузах (в том числе в зарубежных) в рамках совместных программ. Подходы к оценке высших учебных заведений могут быть самыми разными, — добавил он.

Ранее NEWS.ru информировал, что агентство RAEX опубликовало список ста лучших вузов России, большинство из них находятся в Москве. Ещё по пять университетов из топа находятся в Томской и Московской областях.