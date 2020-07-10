Минобороны впервые проводит набор в образовательные учреждения онлайн

https://static.news.ru/photo/545b1296-c2b7-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны в этом году решило провести кампанию по приёму воспитанников в довузовские образовательные организации в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Это произошло впервые в истории ведомства.

Проведение вступительных испытаний в полностью дистанционном режиме организовано впервые в системе школьного образования. ​ Для этого создана единая электронная база вопросов для проведения собеседований на базе системы управления обучением «Школа». Вариант задания для каждого кандидата на поступление происходит автоматически, без участия человека, что исключает возможность передачи вариантов ответов из региона в регион и между родителями кандидатов, — отметили в Минобороне.

Преподаватели в формате собеседования проверяют у кандидатов знания по русскому и иностранному языкам, математике. Кроме того, ребят проверят на психологическую готовность к обучению в училищах.

Каждому кандидату перед началом вступительного испытания отправят уникальный код на подключение на его номер телефона. Это исключит возможность подключения к экзамену других лиц. Все ответы поступающих будут фиксироваться с помощью видеозаписи, которая будет сохранена в базе данных на случай возникновения спорных ситуаций.

Будущие воспитанники могут рассчитывать на дополнительные оценки за общественные, творческие и спортивные достижения. Для этого им необходимо предоставить документы в приёмную комиссию, которые это подтвердят. А оценка по физической подготовке будет выставлена согласно оценки, полученной в общеобразовательной организации по итогам прошедшего учебного года.

Работа приёмных комиссий будет завершена до 10 августа. Им предстоит провести отбор среди около 10 тысяч кандидатов, которые изъявили желание стать воспитанниками довузовских образовательных организаций Минобороны России в этом году, — подчеркнули в ведомстве.

Российские учебные заведения с начала апреля перешли на удалённый формат обучения из-за распространения коронавирусной инфекции. По этой же причине выпускные экзамены в школах были перенесены. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.

26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Речь в документе идёт о разработке, апробации и внедрении новых образовательных технологий. В пояснительной записке сказано, что целью являются создание и апробация цифровой образовательной среды, а также обеспечение возможности её постоянного использования.

Согласно требованиям Роспотребнадзора к образовательному процессу в школах, детсадах, кружках и секциях, опубликованным 3 июля, необходимо максимально сократить контакты между обучающимися в разных классах для предотвращения распространения коронавируса. При этом расписание занятий и перемен разных классов должно быть составлено таким образом, чтобы школьники не пересекались в перерывах между учёбой, писал NEWS.ru.