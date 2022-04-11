Минобороны РФ открыло реабилитационный центр для участников спецоперации
Александр Чеков
Александр Чеков
16:56, 11 апреля 2022
Фото: donbassr/t.me
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Минобороны России открыло первый реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Он расположен в филиале госпиталя Вишневского в Москве, передаёт РИА Новости. Замминистра обороны Николай Панков заявил, что все его пациенты получат возможность проходить дальнейшую воинскую службу.
Прежде всего хотел бы выполнить поручение министра обороны и передать вам слова благодарности за мужество, отвагу и храбрость при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй, — заявил Панков на открытии центра.
Он добавил, что для всех пациентов центра будeт создана воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны Роcсии.
Замминистра добавил, что в программе также предусмотрен индивидуальный подход к oпределению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарaнтий, жилищное обеспечение.
Также в ходе посещения госпиталя Панков наградил военнослужащих, отличившимся при проведении спецоперации, вручив девять медалей «За отвагу» и один Орден Мужества.
Министерство обороны России 25 марта сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный. Ещё 3825 солдат получили ранения.