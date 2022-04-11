Минобороны РФ открыло реабилитационный центр для участников спецоперации

Минобороны России открыло первый реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Он расположен в филиале госпиталя Вишневского в Москве, передаёт РИА Новости. Замминистра обороны Николай Панков заявил, что все его пациенты получат возможность проходить дальнейшую воинскую службу.

Прежде всего хотел бы выполнить поручение министра обороны и передать вам слова благодарности за мужество, отвагу и храбрость при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй, — заявил Панков на открытии центра.

Он добавил, что для всех пациентов центра будeт создана воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны Роcсии.

Замминистра добавил, что в программе также предусмотрен индивидуальный подход к oпределению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарaнтий, жилищное обеспечение.

Также в ходе посещения госпиталя Панков наградил военнослужащих, отличившимся при проведении спецоперации, вручив девять медалей «За отвагу» и один Орден Мужества.

Министерство обороны России 25 марта сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный. Ещё 3825 солдат получили ранения.