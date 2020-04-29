Минобороны создало 182 центра для изоляции контактировавших с заражёнными

https://static.news.ru/photo/c6566794-8a02-11ea-ab3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для размещения лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом, в России сформировано 182 обсервационных центра Минобороны РФ.

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства. По его словам, всего в них может быть размещено 30 тысяч человек.

Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов, — сказал он.

Кроме того, Шойгу сообщил, что для лечения инфицированных COVID-19 подготовлено 6 745 мест в военных госпиталях.Работа 23-х специализированных лабораторий позволит проводить в сутки до 11,5 тыс. тестов на коронавирус, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том Минобороны РФ сообщило число заражённых коронавирусом в армии и военных учебных заведениях. Их оказалось более 2500 человек.