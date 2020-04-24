Общество

Минкомсвязь разрешила сократить ТВ и радиовещание в регионах

18:42, 24 апреля 2020
Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Министерство связи сообщило о смягчении лицензионных требований к телевизионным компаниям и радиостанциям регионов. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Максут Шадаев.

Согласно документу, ТВ и радиостанциям в регионах разрешается временно сократить вещание до 31 декабря 2020 года.

Данное решение было принято с целью сэкономить средства вещателей в условиях кризиса. В частности, документ предусматривает ограничивать объём вещания — не осуществлять его с 00:00 до 06:00.

Меры касаются 1000 радиостанций и 500 телекомпаний, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что по просьбе Минкомсвязи Роскомнадзор прекратил до 30 июня плановые проверки СМИ.

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