Минкомсвязь разрешила сократить ТВ и радиовещание в регионах

Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что выпуск вакцины от коронавируса в России может начаться до конца 2020 года.

В интервью RT Мантуров рассказал, что Минпромторг рассчитывает с июня начать доклинические и клинические испытания, чтобы до конца года «выдать уже готовую вакцину для использования людьми». Будем стараться всячески, чтобы...