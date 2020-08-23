Министр просвещения назвал четыре главных принципа для молодёжи

https://static.news.ru/photo/5d1a83f0-e5e7-11ea-b877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Образование, воспитанность, здоровье и личностный потенциал всегда будут важными принципами для молодёжи. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, их незыблемость будет актуальна «в определённые времена, в прошлом и будущем, всегда».

Первое, конечно, знание и учёба. И если вы не знаете того или иного предмета, не умеете читать и писать, конечно, очень сложно и общаться, дальше развиваться, — цитирует Кравцова ТАСС.

Немаловажно также «воспитание, понимание нравственных принципов». В этот блок жизненных приоритетов входят в том числе экологические вопросы, «вопросы взаимодействия, устойчивости».

Вопросу здоровья молодёжи Минпросвещения, как заверил глава ведомства, уделяет внимание вместе с Росмолодежью и министерством спорта. Кравцов выразил уверенность, что если молодой человек испытывает какие-либо сложности со здоровьем, то «очень сложно дальше развиваться».

Наконец, четвёртый принцип — это «развитие, реализация своих возможностей, способностей». В том числе — в предпринимательстве и творчестве. По словам министра, вся работа Минпросвещения направлена на выявление таких способностей и оказание поддержки молодым талантам.

Ранее, как писал NEWS.ru, министерство просвещения сообщило о разработке единого онлайн-сервиса. Он будет содержать качественные образовательные материалы по всем школьным предметам.