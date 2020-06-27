Минфин разъяснил условия выдачи льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/81154826-b865-11ea-bd17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расширение программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки нового жилья будет распространяться на кредиты, выданные до 1 ноября. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Программа Минфина затронет кредиты, которые банки выдадут до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья, — отметил заместитель министра.

Размер кредита на покупку жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не должен быть больше 12 млн рублей, в других регионах не выше 6 млн.

Разницу между выплатами заёмщиков и рыночной ипотекой государство возместит банкам. Программа по льготной ипотеке призвана расширить возможности граждан по приобретению жилья в новостройках.

Люди могут купить по данной программе более дорогое жильё, но тогда сумма первоначального взноса будет увеличена за счёт своих средств, — подчеркнул Моисеев.

Программа льготной ипотеки была запущена правительством РФ по поручению президента Владимира Путина в апреле 2020 года. Сейчас она распространяется на жильё стоимостью до 3 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 8 млн. 23 июня российский лидер предложил распространить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 6 млн в регионах и до 12 млн в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Проект постановления уже внесён в правительство, льготная ставка будет действовать на весь срок кредита — до 30 лет.

NEWS.ru писал, что Россия заняла 15-е место в мировом рейтинге роста цен на жильё.