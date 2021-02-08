Минэнерго не выявило отклонений в тарифах на электроэнергию

https://static.news.ru/photo/0498a548-69e2-11eb-a8fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отклонений в тарифах на электроэнергию из-за оптовой динамики не выявлено, поскольку оптовая цена на них не влияет. Об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс.

Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями, — приводит слова Сниккарса пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что, хотя тарифы на оптовом рынке элетроэнергии и мощности России (ОРЭМ) выросли, никаких отклонений роста розничных цен на электроэнергию не выявлено. Сниккарс обратил внимание на то, что по итогам 2020 года рост цены оптового рынка произошёл в рамках инфляции. По его словам, оптовые цены на электроэнергию «с хорошим запасом» уложились в фактические показатели инфляции.

Как ранее писал NEWS.ru, оптовые цены на электроэнергию достигли своего потолка в 2020 году. Спрос на неё при этом рухнул до самых низких значений за последние 10 лет.

Фактором небывалого роста стали обязательные нерыночные надбавки. Если общая цена мощности в 2020 году составила 810 миллиардов рублей, то 558 миллиардов из неё — это надбавки.