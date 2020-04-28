Минэкологии Подмосковья: застройка водоохранных зон не нужна никому

https://static.news.ru/photo/e6609ec0-8984-11ea-b509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постановление мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сократившее в несколько раз зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения в регионе за счёт отмены ряда советских нормативных актов, не создаёт угрозу застройки этих территорий и появления свалок, а также не приведёт к ухудшению качества воды. Об этом заявили в подмосковном министерстве экологии и природопользования в ответ на расследование NEWS.ru, посвящённое данной проблеме.

Водохранилища по-прежнему защищены законом. Строительство и сброс мусора в водоохранных зонах не нужно никому. Без питьевой воды регион точно не останется, и брать её будут всё из тех же водохранилищ. Власти Подмосковья и Москвы действительно перестали применять пять нормативных актов, принятых во времена СССР. В этих документах правила противоречили друг другу, а каждый новый акт не отменял нормы в прошлом документе. Всё это привело к появлению правовых коллизий. При этом сами акты действовали одновременно. Совместным Постановлением Москвы и Московской области от 17 декабря 2019 года предлагается в вопросах ЗСО руководствоваться документом 1980 года. Его приняли исполнительные комитеты Московского городского и Московского областного советов народных депутатов во исполнение поручения Совета Министров РСФСР об упорядочивании норм, регулирующих вопросы ЗСО, — говорится в комментарии министерства, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Чиновники полагают, что оставленный в силе нормативный акт «стал единственным, актуальным к применению документом».

В нём описаны границы всех санитарных зон по состоянию на 1980 год, которые больше, чем определены СанПином 2010 года. Этим документом решили руководствоваться, пока не появятся новая методика расчета ЗСО, — отмечается в пресс-релизе.

По информации подмосковного министерства экологии и природопользования, новая методика расчёта санитарных зон питьевых источников для всей России уже несколько лет разрабатывает Роспотребнадзор.

Итогового документа пока нет. Пока не разработана методика, Роспотребнадзор руководствуется СанПином 2010 года, где границы зон санитарной охраны сокращаются с одного километра до 500 метров. Как раз с этим в Минэкологии не согласны и отмечают, что в ряде случаев целесообразно увеличивать, а не уменьшать санитарную зону, — подчёркивают в ведомстве.

В министерстве также напомнили, что качество питьевой воды контролирует Роспотребнадзор, добавив, что «современные методы очистки позволяют не беспокоиться на этот счёт».

Чиновники сослались на слова замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения столичного управления Роспотребнадзора Татьяны Косычевой, по мнению которой «качество воды в распределительной сети и в поверхностных источниках питьевого водоснабжения постоянно контролируется, повода для беспокойства нет».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также в министерстве экологии и природопользования Московской области полагают необоснованными опасения общественности «по поводу судьбы отработанного карьера вблизи города Звенигорода», о чём говорилось в недавнем расследовании NEWS.ru.

Он (карьер. — NEWS.ru) не превратится в незаконную свалку, а будет рекультивирован. Сейчас обсуждается проект рекультивации с собственником земельного участка. Подготовительные работы были остановлены 10 марта. Завоз строительных грунтов не ведётся. Техника выведена. Выстроен открытый диалог между общественностью, владельцем земельного участка и властью. Однако восстановление нарушенных земель — это требование Земельного кодекса России и федерального Закона „О недрах“, и оно должно быть исполнено, — отмечается в комментарии министерства.

Кроме этого чиновники отреагировали на сообщение о сбросе сточных вод на почку. На это, в частности жалуются жители села Ильинское в городском округе Красногорска. Там несколько новостроек временно подключили к старым очистным сооружениям, которые, судя по многочисленным фото- и видеосвидетельствам, не справляются с объёмами стоков. В результате мутная вода вытекает из прудов-отстойников в окружающую среду рядом с руслом Москвы-реки.

В соответствии с Водным кодексом РФ на рельеф запрещён сброс сточных вод как хозяйственно-бытовых, так и ливневых систем. Также запрещено подключение к существующим канализационным системам объектов, если мощность очистных сооружений не достаточна для очистки воды до установленных норм (технической воды). Таким образом, в случае если для строящихся объектов не будут построены очистные сооружения, такие объекты не будут введены в эксплуатацию. При этом сброс на рельеф или в замкнутые водные объекты (пруды, озёра и т.п.) не предусмотрен законодательством. Контролируют этот процесс Министерство жилой политики и Стройнадзор Московской области, — сообщили в региональном Минэкологии.

Чиновники ведомства высказались и насчёт опасения жителей региона о том, что попадание загрязнённых стоков может усугубить ситуацию с распространением коронавируса. Общественность, узнавшая о сбросах в Красногорске, встревожилась в связи с заявлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что кроме воздушно-капельного пути, коронавирус, видимо, распространяется и «фекально-оральным путём», и «через грязную воду».

В настоящее время все государственные учреждения по указу президента РФ работают в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Ситуация в регионе сложная и спекуляция на ней недопустима. Сейчас особенно требуется слаженная и чёткая работа ведомств и учреждений, осуществляющих важные для людей функции, — заявляют в областном министерстве экологии и природопользования.

Чиновники в частности утверждают, что деятельность управления Росреестра по Московской области, сотрудников которого по некоторым данным якобы обязали выйти из самоизоляции на службу, «необходима в первую очередь для регистрации социально значимых объектов, последний из них — мобильный инфекционный блок на территории госпиталя имени А.А. Вишневского, построенный Министерством обороны в Одинцово».

Все разъяснения о порядке работы опубликованы на официальном портале ведомства, добавили в минэкологии.

NEWS.ru посвящал проблемам сокращения ЗСО источников питьевого водоснабжения две публикации. В первой подробно говорилось о принятом 17 декабря 2019 года постановлении «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», подписанным главами Москвы и Московской области. Суть нововведений заключалась в отмене пяти постановлений советской власти, принятых с 1940 по 1974 год и касающихся санитарной охраны водопровода Москвы, а также источников водоснабжения в столичном регионе.

Во втором расследовании NEWS.ru, опубликованном 28 апреля, рассказывалось о появившейся в интернете петиции на имя президента Владимира Путина и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с требованием повлиять на столичные и подмосковные власти, чтобы остановить «ковровые застройки» и размещение свалок в ЗСО Москвы-реки, водохранилищ и других стратегических водоёмов. Авторы обращения напоминали, что глава государства дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину усилить правовой режим охраны источников водоснабжения. Это произошло вскоре после принятия вышеуказанного постановления Андрея Воробьёва и Сергея Собянина. В результате, как отмечали в Институте водных проблем Российской академии наук (РАН), охранная зона сократилась в несколько раз, а на освободившихся территориях стало гораздо проще осуществлять строительство и производить сбросы.