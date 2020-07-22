Милонов рассказал о роли женщины в семье и о решениях проблем с насилием

https://static.news.ru/photo/e61dfe26-cc6e-11ea-98e4-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: instagram.com/villemilonov/

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о роли женщины в семье и должно ли государство вмешиваться в семейные конфликты.

Он пояснил, что стоит разделять темы прав женщин и проблем во взаимоотношениях мужчины и женщины.

Говоря о модной теме — новом взгляде на права женщин и на проблему взаимоотношений мужчины и женщины, я бы разделял вещи, связанные с уголовными или административно наказуемыми действиями, — это насилие и вопрос в принципе позиционирования роли женщины в семье. Женщина в семье должна играть ту роль, о которой она с мужем договорилась, — отметил Виталий Милонов в интервью NEWS.ru.

Политик добавил, что государственное вмешательство в личные дела «недопустимо», однако вопросы насилия в семье необходимо решать.

Чужая душа — потёмки, и вмешиваться в дела семьи с универсальным рецептом невозможно. Семья — очень сложный организм, и государственное вмешательство в личностные отношения, я считаю, недопустимо. Но что касается вопросов насилия, то здесь как раз не надо спекулировать на этой теме, — пояснил депутат Госдумы.

Виталий Милонов рассказал, что есть проблемы, которые связаны с работой правоохранительных органов и вопросами юридического регулирования конфликтов, возникших в семье.

Да, есть проблема, связанная с работой полиции, пробелы, связанные с тем, что недостаточно чётко прописан механизм возможности закрепления некого статус-кво или ограничительных мер для того или иного человека в семейных конфликтах. Но опять же, это очень спорная и тонкая дорога. Почему, рассуждая о том, что именно применительно к семейным скандалам мы вводим охранительные заградительные барьеры, а почему они не вводятся в других случаях? — отметил политик.

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Как писал NEWS.ru ранее, Виталий Милонов сообщил, что жертвы харассмента могут открыто и свободно рассказывать о сексуальном домогательстве со стороны своих сотрудников или начальства. Однако он считает неверным считать инициаторами неформальных отношений на работе только руководителей.