Милонов призвал запретить «Беременна в 16»: он против роста рождаемости?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил телешоу «Беременна в 16» в пропаганде подростковых беременностей. Что это за шоу, почему Милонов требует его запретить, сколько детей в России рождают несовершеннолетние матери?

Как Милонов хочет победить подростковые беременности

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» депутат назвал раннюю беременность ЧП и призвал «шоу запретить, актеров посадить, организаторов оштрафовать».

«Большая часть родителей и учителей уделяют внимание подросткам. Подростки не занимаются черт знает чем. Конечно, ранняя беременность — это ЧП. К сожалению, у нас есть разного рода шоу, которые чуть ли не пропагандируют это. „Беременна в 16“ — есть такое шоу, то есть которое: нет-нет, да-да, вроде даже и можно. Естественно, что отсутствие правильного семейного воспитания влечет эту проблему. Когда дети, вместо того чтобы заниматься уроками и школой, занимаются не тем, чем надо. [Шоу] запретить, актеров посадить, ведущих наказать, организаторов оштрафовать», — приводит издание его слова.

Что за шоу «Беременна в 16»

Телеканал «Ю» называет шоу «Беременна в 16» своим «культовым реалити-шоу».

«По данным Минздрава, в России на 100 тысяч беременных женщин приходится 800 несовершеннолетних девушек. Большинство из них решают сохранить ребенка, и это решение кардинально меняет их жизнь: теперь они не просто девочки-подростки, они — молодые мамы», — подчеркивает телеканал.

Проект «Если быть точным» сообщил в октябре 2023 года, что несовершеннолетние матери в России рожают около 11 тысяч детей в год.

Шоу на телеканале «Ю» маркировано для возраста 16+. При этом в нем принимают участие не только 16-летние девушки: так, в 6-й серии 7-го сезона о своей беременности рассказала 14-летняя Виолетта из Новой Москвы, а в 3-й серии — 15-летняя Люба из Краснодара.

Шоу является российской версией американского реалити-шоу 16 and Pregnant, которое шло на MTV c 2009 по 2014 год. Продюсеров в США критиковали за то, что в шоу появляется слишком много беременных белых девушек, нежели цветных, а также слишком много беременных в возрасте 16--17 лет (в то время как значительная часть подростковых беременностей происходит раньше).

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Что такое «народосбережение» по Милонову

После критики шоу «Беременна в 16» Милонов раскритиковал лидеров фракций Госдумы за «популизм» при обсуждении послания президента Федеральному собранию. В своем Telegram-канале депутат подчеркнул, что нельзя мотивировать россиян рожать детей только денежной помощью — необходимы идеологические предпосылки для «народосбережения».

«Народосбережение — это, говоря простыми словами, количество детей в российских семьях. Это вопрос комплексный, он не подразумевает лишь одну финансовую составляющую. Здесь не менее важен и морально-нравственный аспект. Самое важное в реализации этой политики — это создание в обществе системы ценностей, которые бы акцентировались на семье», — объявил Милонов.

Какие еще инициативы поддерживал Милонов

Милонов как член думского комитета по проблемам семьи активно высказывается в СМИ по всем вопросам, связанным с рождением и воспитанием детей. Так, он заявил РИА Новости, что необходимо запретить «интим и эротику в детских фильмах».

«С трудом могу представить постельную сцену во время детского сеанса. Разве что доктор Айболит может подойти к постели больного зайчонка и дать микстуру», — объявил депутат.

В разговоре с NEWS.ru Милонов призвал к самому суровому наказанию для руководства московского фитнес-клуба World Class, откуда выгнали кормившую младенца мать.

«Какой надо быть бессовестной субстанцией, чтобы выгнать мать с ребенком? Сразу видно, что посетительницы, которые были против этой матери, по 20 абортов сделали, которые не знают, от какого мужика ребенок. Негодяйки», — возмутился Милонов.

В отношении модели OnlyFans Лолиты Богдановой, оголившей грудь у храма Василия Блаженного, депутат предложил проявить мягкость.

«Я бы ее не сажал в тюрьму, а заставил бы принести публичные извинения, рассказать, что она осознала свою неправоту», — сказал Милонов.

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