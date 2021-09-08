Милонов призвал не бояться «либеральную сволоту» в разговорах о блокаде

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru призвал не бояться реакции «либеральной сволоты» на правду о подвигах народов СССР в Великой Отечественной войне, в частности — во время блокады Ленинграда. Парламентарий отметил, что молодёжь должна воспринимать мужество советских людей не как «безрассудные поступки», а как героизм, основанный на привитых традиционных ценностях.

Они совершили это не за деньги, не ради хайпа или пиара, а выполняли свой долг перед Родиной, а не под дулом автоматов сотрудников НКВД или СМЕРШа. Молодёжи необходимо правильно преподносить материал, факты, через современные образы, применять в музеях технологии, помогающие детям полностью погрузиться в атмосферу тех лет. Формат «фото под стеклом» почти не работает, нужен интерактив, визуализация, — подчеркнул Милонов.

Спикер добавил, что не стоит подходить к рассказам о борьбе с нацистами формально, как к уроку математики, иначе школьники воспримут очередной поход в музей или на экскурсию как возможность пропустить занятие по физике. Он считает, что сам термин «патриотизм» является вспомогательным и существовать без любви к отчизне, «Богу и нашим вечным ценностям» не может. Милонов уверен, что в «современной либеральной парадигме патриотизм существовать не может».

Пережившие блокаду Ленинграда эти ценности имели. Война — это и есть проявление ценностей. Без них город удержать не смогли бы. Если мы не перестанем говорить о настоящих ценностях, которые были в душе у советского солдата, мы не поймём подлинный смысл нашей великой победы. <...> Мы боимся оголтелых сумасшедших, которые будут визжать, как поросята, они бы точно сдались [нацистам], либеральная сволота, — резюмировал Милонов.

8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. День памяти погибших встретят почти 74 тысячи петербургских ветеранов. Из почти 74 тысяч оставшихся ветеранов 300 являются инвалидами Великой Отечественной войны, около 10 тысяч — тружениками тыла, более 3,6 тысячи — участниками сражений, ещё 60 тысяч ветеранов награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Ранее председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва рассказала NEWS.ru, что Ленинград выстоял в нацистскую блокаду в 1941–1944 годах и не пал благодаря «определённому духу народа, любви к своему городу, Родине, близким».