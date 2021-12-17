Милонов предложил новую форму новогодней помощи россиянам

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил семьям, испытывающим финансовые трудности, выдавать к Новому году «социальную корзину» с ёлкой и сладостями. Своё предложение парламентарий направил главе Минтруда России Антону Котякову, пишет RT. По его мнению, такая помощь поможет поддержать институт семьи и деторождения.

Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение «новогодней социальной корзины». Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей, — говорится в письме депутата.

В такую корзину, по его словам, можно включить небольшую искусственную ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной ёлки. Эта мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения, считает Милонов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне до конца 2021 года получат пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия. По её словам, также возможны поощрения от региональных властей и работодателей. Речь идёт о детских новогодних подарках, помощи многодетным семьям и ветеранам.