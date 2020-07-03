«Нас здесь много таких»: Милонов позвал опального Сергия в «Единую Россию»

https://static.news.ru/photo/e01d5cd0-bd30-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов позвал лишённого сана опального схиигумена Сергия (Романова) вступить в ряды партии «Единая Россия». При этом он раскритиковал священнослужителя за действия, совершённые им в последнее время.

По словам парламентария, который является членом думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Сергий «занялся тем, чем он обещал не заниматься».

Политик подчеркнул, что схиигумену никто не мешал молиться в церкви, заботиться о пастве и благоустройстве монастыря. Более того, священнику всячески помогали в этом, заявил Милонов. Однако вместо того, чтобы взять крест и следовать за Христом, Сергий ступил на путь противоборства и обличения.

Если ты хочешь быть христианским политиком — в «Единую Россию» тогда иди. Нас здесь много таких, которые занимаются политической деятельностью, и считают себя христианами, — сказал парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Милонов также признался, что ему даже «в страшном сне не может причудиться», чтобы, будучи депутатом, он вдруг стал бы монашествующим человеком.

3 июля Сергия лишили сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Такое решение принял суд Екатеринбургской епархии.

До этого схиигумена отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь. Однако с 16 июня тот забаррикадировался там, отказавшись подчиняться церковному руководству. Помимо этого, схиигумен призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

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На клирика из-за его публичных высказываний заведено административное дело по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ «Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.