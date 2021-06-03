Милонов оценил идею о «белом Интернете» и назвал соцсети помойкой

https://static.news.ru/photo/0cc83cc6-c467-11eb-ab43-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сохранение доступа в социальные сети в «белом Интернете», появление которого анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов, немыслимо. Они уже давно являются помойкой. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.

Это немыслимо. Социальные сети являются помойкой по большому счёту. Ну, не помойкой, а, будем так говорить, улицей, где может как играть хороший уличный музыкант, так и стоять алкаш и материться. Поэтому без взрослых, без надзора в социальные сети пускать нельзя. Другое дело, если будет применён специальный алгоритм, фильтрующий социальные сети, это да. Но я не понимаю, как можно отфильтровать будет «ВКонтакте» или «Одноклассники» от нежелательного контента, когда он там составляет иногда половину, — считает политик.

В целом он позитивно оценил идею о введении «белого Интернета». По его словам, это поможет без боязни отпускать подростков в Сеть, тогда как действующие сейчас фильтры не позволяют получить безопасную среду.

Парламентарий отметил, что вручную проверить весь контент Интернета невозможно, а значит потребуется алгоритм, делающий это автоматически. При этом над ним должен появиться наблюдательный совет, состоящий из представителей как профессионального, так и родительского сообщества, который будет определять критерии приемлемости информации.

То есть для медика какого-то молодого или психолога ЛГБТ-тематика окажется приемлемой, а для нормального человека — неприемлемой, — добавил Милонов.

Он отметил, что именно такая система действует в Соединённых Штатах, где мнение родительского сообщества может повлиять на выход в свет отдельных произведений.

На сегодняшний день любой ребёнок, использующий социальную сеть, подвергается абсолютно точно опасности оказаться один на один с преступником, растлителем и негодяем. Это не виртуальная, а абсолютно реальная угроза для детей. Поэтому, конечно, я сторонник того, что в нынешнем формате нынешняя социальная сеть для детей — это опасная история, — заключил депутат.

Накануне в ходе ПМЭФ-2021 глава Минпросвещения заявил, что власти России работают над созданием «белого Интернета» специально для школьников. По его словам, дети смогут пользоваться мессенджерами и соцсетями, но содержание страниц будут постоянно проверять специалисты.