Милонов назвал гадостью бесполые эмодзи и смайлики об однополых отношениях

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает необходимым оградить юных россиян от вредных, на его взгляд, новинок цифрового мира. В числе таковых, по его мнению, анонсированные компанией Unicode смайлики, среди которых, например, есть бородатая женщина и бесполые эмодзи.

Предполагается, что пакет из 217 смайлов для смартфонов появится в операционных системах iOS и Android. Большинство из эмодзи — вариации уже существующих изображений. Однако в картинках, связанных с отношениями, произойдут наиболее значительные изменения. В частности, появятся знаки, демонстрирующие однополую любовь и межрасовые союзы.

Парламентарий назвал новинку второй реинкарнацией ада и напомнил, что такие пиктограммы не попадают под возрастное ограничение, поэтому ими могут пользоваться дети. Инициаторы таких нововведений и западные страны, одобряющие подобное, могут «использовать хоть эмодзи с жрущими друг друга крокодилами», однако в российском сегменте такое неуместно, считает политик.

Я считаю, что мы просто обязаны не допустить появления этой версии эмодзи в смартфонах, которые будут продаваться и устанавливаться в России. Но наших детей приучать к этой гадости совершенно не стоит. Любой честный чиновник обязан запретить эти эмодзи. Если не будут слушаться, тогда запретим iOS, либо ещё что-нибудь, — цитирует Милонова сайт телеканала «360».

Он напомнил о принципах конкуренции и высказал уверенность, что российский рынок не осиротеет без Apple. Те же, кто придёт на смену американской компанией, будут лишь благодарны России, выразил уверенность депутат.

Ранее NEWS.ru писал, что Милонов пообещал сделать всё от него зависящее, чтобы в России не появился интернет-домен .gay, предназначенный для информационных ресурсов ЛГБТ-сообщества.