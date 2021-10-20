Милонов предложил ввести регулярные психологические тесты в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести регулярное психологическое тестирование для всех российских школьников. Соответствующее обращение он направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, передаёт RT.

Парламентарий обратил внимание на участившиеся случаи насилия в учебных заведениях по всему миру, в частности в России. По его мнению, одни из самых эффективных методов — профилактика и мониторинг — в российских школах гражданской и общей направленности развиты слабо. Милонов уверен, что регулярное психологическое тестирование школьников помогло бы избежать многих случаев вспышек насилия.

Уверен, что двух-, трёхразовое ежегодное тестирование поможет выявлять и оказывать помощь тем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни, — говорится в обращении депутата.

Ранее психологи рассказали, как выявить склонность к насилию у подростка. По их мнению, однозначных признаков нет, но есть систематические проявления, которые должны насторожить. В частности, это драки в школе, враждебность к другим, клевета, истерики, сильная обидчивость, вербальное выражение ненависти, травля других в Интернете, нанесение физического вреда себе. Внимание необходимо обратить на замкнутость, факт перенесённого буллинга, крайности в самооценке.

В России в 2021 году произошло два громких случая насилия в учебных заведениях. 11 мая выпускник гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли двое учителей и семеро учеников, ещё 24 получили ранения. Стрелка арестовали, он признал вину, а нападение на школу объяснил ненавистью ко всему миру.

20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в вузе. В результате погибли шесть человек, пострадали 47, включая стрелка. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.