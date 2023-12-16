«Миллионов 100»: Цыганов раскрыл сумму, переведенную им на нужды СВО Цыганов заявил, что лично перевел на нужды СВО 100 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Цыганов

Поэт и продюсер Вадим Цыганов в разговоре с NEWS.ru заявил, что перевел около 100 млн рублей на нужды СВО. Таким образом он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что волонтеры делают 0,01% от необходимого для фронта. Цыганов предположил, что главу государства вводят в заблуждение спичрайтеры.

Говорят, что волонтеры делают 0,01%. <...> Кто эти слова пишет Путину? Эти люди либо предатели, либо враги. Я знаю тысячи людей, которые помогают. Владимира Путина обманывают, говоря, что 0,01% [делают волонтеры]. Я — маленький человек, но, думаю, миллионов 100 [рублей] мы уже отправили своих денег за два года. Таких тысячи людей, которые помогают и волонтерят, — заявил Цыганов.

Он добавил, что кланяется каждой бабушке, каждому, кто отдает «последнюю копеечку» на нужды СВО. По его словам, нужно объединяться в помощи, поскольку в зоне СВО присутствуют «наши люди».

Ранее Путин возразил, отвечая на вопрос, почему гуманитарной помощью военным в зоне СВО «занимаются обычные люди, а не государство». Во время прямой линии он объяснил, что государство ею как раз занимается и делает 99,9% необходимого. Также Путин выразил благодарность россиянам за их неравнодушное и сердечное отношение к бойцам. По его словам, военнослужащие видят эту поддержку и она очень греет им сердце.