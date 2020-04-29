Миллион защитных масок передаст Wildberries больницам и волонтёрам

https://static.news.ru/photo/842d8a9c-8a29-11ea-a60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский онлайн-ретейлер Wildberries передаст больницам и волонтерским центрам 1 млн защитных масок.

Об этом сообщили в самой компании. Это будет сделано для того, чтобы «оддержать людей, которые ежедневно помогают в борьбе с распространением и последствиями коронавирусной инфекции».

Wildberries безвозмездно передаст защитные маски в медицинские учреждения и волонтерские организации страны, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что помощь в распределении средств защиты ретейлеру окажут благотворительные фонды «Доктор Лиза», «Правомир», «Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин» и другие, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал власти регионов отказаться от введения штрафных санкций для граждан, которые не носят маски в магазинах и на транспорте, а вместо этого начать раздавать эти средства защиты. По его мнению, подобные санкции «превращаются в отдельный побор для граждан и ставят их в заведомо невыполнимые условия».