Михалков предложил звать силовиков на совещания по темам воспитания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссёр Никита Михалков предложил звать силовиков на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей по темам воспитания, передает РИА Новости. Свою точку зрения он высказал во время такого заседания по теме «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры».

Неплохо на таких совещаниях присутствие Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, МВД и других силовых структур, которые должны этим (воспитанием. — NEWS.ru) заниматься в том числе, — сказал Михалков.

В свою очередь председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева предложила подключать МВД и прокуратуру к участию в сетевых образовательных организациях.

А министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что патриотическое воспитание нужно начинать с первого класса и даже раньше — с дошкольного возраста.

19 мая в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена». Целями движения станут содействие государственной политике в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании и профессиональной ориентации детей, организация досуга и подготовка к жизни в обществе.

Профессор департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Елена Омельченко раскритиковала эту инициативу, напоминающую «новую пионерию». Социолог допустила, что она превратится в очередную бюрократическую формальность с отчётами и списком участников.