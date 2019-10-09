https://static.news.ru/photo/18a37c48-ea9f-11e9-977e-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Режиссёр Никита Михалков принёс извинения участнице митинга 27 июля Евгении Никитиной, которая прикована к инвалидному креслу. Ситуацию с обвинениями в адрес девушки он назвал недоразумением.

Я не думаю, что вы сами, Женя, считаете это моей ложью, потому что, если вы ещё раз внимательно посмотрите этот отрывок, вы увидите, что я ни одного слова от себя не сказал, — оправдался режиссёр в интервью «Бесогон ТВ».

Михалков отметил, что вывод о том, что Никитина — не инвалид, он сделал из слов Дмитрия Лыткина, который довольно аргументированно объяснил, что девушка является подставным лицом. Он добавил, что считает участницу митинга обаятельным и добрым человеком, и предложил свою помощь.

В недавнем интервью Михалков усомнился, что у участницы акции 27 июля «настоящая» инвалидность. В ответ она посоветовала ему сбрить усы.

Ранее News.ru писал, что обвинительные приговоры по «московскому делу», вынесенные судами в отношении участников массовых протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, не являются политическими. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.