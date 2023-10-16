Михаил Голубович вспомнил, как Мишка из «Кортика» попал в тюрьму Голубович: Мишку из «Кортика» два раза судили за драку и кражу

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Михаил Голубович

Сергей Шевкуненко, сыгравший Мишку в «Кортике», дважды сидел в тюрьме, вспомнил актер Михаил Голубович в своем последнем интервью NEWS.ru. По его словам, оба раза ситуации были довольно трагичные и в результате все привело к тому, что Шевкуненко и его мать убили «конкуренты».

Судьба сложилась очень непросто. Какой-то человек выгуливал собаку. Мне об этом Мишина мама рассказывала. Миша подошел и начал собаку гладить. Хозяину пса это не понравилось. Он подскочил (Миша на корточках сидел) и ногой в плечо его ударил. Шевкуненко ответил. А этот мужчина — хозяин собаки — оказался вторым секретарем райкома партии. И Миша был осужден за драку. Вернулся — на работу никуда не берут, — поделился Голубович.

По его словам, его мама с трудом упросила директора «Мосфильма» принять сына на работу осветителем. В день первой зарплаты его уговорили «проставиться», вспомнил актер. Киоск, где продавался алкоголь, был уже закрыт, поэтому Шевкуненко снял стекло, взял бутылки и оставил деньги. На утро разгорелся скандал, а актер снова получил тюремный срок, уже за кражу.

После второй ходки он уже подружился с другими такими же заключенными — его назначили кем-то вроде смотрящего. Потом «конкуренты» с ним разобрались. Он забежал домой, не успел закрыть дверь в квартиру, они ворвались, убили его и маму, — рассказал артист.

Народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался 9 октября в возрасте 79 лет. Его называют человеком-легендой, актером и режиссером с мировой известностью.