Мигрантам в Москве напомнили о завершении послаблений из-за пандемии

Столичная полиция напомнила иностранцам и лицам без гражданства, находящимся в России, об истечении срока послаблений, введённых из-за пандемии коронавируса. Им необходимо легализовать свой статус в стране до начала октября. Об этом сообщается на сайте главка МВД Москвы.

Речь идёт о лицах, прибывших в Россию до 15 марта и по состоянию на 16 июне не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Для урегулирования своего правового положения в РФ этим людям необходимо обратиться в территориальные отделы МВД с соответствующим заявлением. После этого они могут оформить документы на работу, а также временное или постоянное прожтивание.

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применятся меры административного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в МВД планируют усилить контроль за мигрантами с помощью IT-технологий. Ведомство подготовило соответствующий законопроект в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы. В настоящее время он находится в Минэкономразвитии. В правительство документ поступит в декабре.