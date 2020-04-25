Российские ведомства готовят процедуру ЕГЭ для школьников за рубежом

https://static.news.ru/photo/935e7360-87b7-11ea-b1e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Рособрнадзор, Минпросвещения и МИД РФ разрабатывает процедуру сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) для школьников, находящихся из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) за пределами РФ, рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

В ближайшее время мы выпустим документы, которые будут регламентировать возможность сдачи [ЕГЭ] этими ребятами в максимально комфортных и благоприятных для них условиях, — рассказал чиновник в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Дети будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2020 году в тех школах, в которых они учились, сообщили в Минпросвещения. При проведении ЕГЭ подобные изменения не планируются.

Также ведомство рассматривает вопрос переноса ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. Как передавал NEWS.ru, окончательное решение по этому вопросу ведомство планирует принять после майских праздников.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 (+517) человек выздоровели, умерли 747 (+66) человек. В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.