https://static.news.ru/photo/5e054c98-e3de-11e9-ad2a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Микрофинансовые организации, входящие в саморегулируемую организацию «МиР», с 1 октября должны будут взыскивать просроченную задолженность в соответствии с внутренним стандартом, а также брать на работу только опытных коллекторов. При этом необходимо обращать внимание на репутацию коллекторских агентств.
Как пояснили в организации, стандарт содержит строгие требования к содержанию договора с коллекторскими агентствами. В частности, в нём должны быть положения о штрафах за нарушения прав должников, а также о праве МФО расторгнуть соглашение.
Глава СРО «МиР» Елена Стратьева отметила, что проверки начнутся уже с 1 октября. По её словам, за несоблюдение требований к нарушителям будут применяться санкции — предупреждение, штраф и исключение из СРО.
После исключения из СРО МФО у участника рынка есть 90 дней, чтобы вступить в другую. Брать или не брать в свои ряды нарушителей, конечно, остаётся на совести той «другой» СРО МФО. Но, как правило, такие компании покидают рынок, — цитирует её РИА Новости.
Принятие стандарта поможет дальнейшему очищению рынка от недобросовестных коллекторов, отметила Стратьева. Она добавила, что первыми проверят МФО, которые являются антилидерами по количеству жалоб заёмщиков.
СРО «МиР» была образована в 2013 году. Доля совокупного портфеля займов членов организации составляет порядка 75% от общего портфеля всех российских МФО.