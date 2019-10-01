https://static.news.ru/photo/5e054c98-e3de-11e9-ad2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Микрофинансовые организации, входящие в саморегулируемую организацию «МиР», с 1 октября должны будут взыскивать просроченную задолженность в соответствии с внутренним стандартом, а также брать на работу только опытных коллекторов. При этом необходимо обращать внимание на репутацию коллекторских агентств.

Как пояснили в организации, стандарт содержит строгие требования к содержанию договора с коллекторскими агентствами. В частности, в нём должны быть положения о штрафах за нарушения прав должников, а также о праве МФО расторгнуть соглашение.

Глава СРО «МиР» Елена Стратьева отметила, что проверки начнутся уже с 1 октября. По её словам, за несоблюдение требований к нарушителям будут применяться санкции — предупреждение, штраф и исключение из СРО.

После исключения из СРО МФО у участника рынка есть 90 дней, чтобы вступить в другую. Брать или не брать в свои ряды нарушителей, конечно, остаётся на совести той «другой» СРО МФО. Но, как правило, такие компании покидают рынок, — цитирует её РИА Новости .

Принятие стандарта поможет дальнейшему очищению рынка от недобросовестных коллекторов, отметила Стратьева. Она добавила, что первыми проверят МФО, которые являются антилидерами по количеству жалоб заёмщиков.

СРО «МиР» была образована в 2013 году. Доля совокупного портфеля займов членов организации составляет порядка 75% от общего портфеля всех российских МФО.

Как ранее писал News.ru, Центробанк и Федеральная служба судебных приставов планируют ужесточить ответственность за переуступку просроченных микрозаймов «чёрным» коллекторам.