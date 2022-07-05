Метеоролог объяснил введение в Москве «желтого» уровня погодной опасности Метеоролог Шувалов: «желтый» уровень погодной опасности вводят в Москве из-за жары и сильного ветра

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал в беседе с NEWS.ru, зачем в столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности и какие погодные условия ждут москвичей на рабочей неделе. Москвичей и гостей столицы ждет жара, а порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду, поэтому не стоит парковать личный транспорт рядом с деревьями, предупредил эксперт.

Сегодня в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с сильной жарой и порывами ветра в районе 15–17 метров в секунду. Погода будет оставаться довольно засушливой на протяжении всей недели, также стоит ожидать грозы, но, правда, без дождей. Чуть западнее столичного региона ожидаются осадки, а в некоторых местах вполне может выпасть град, — заявил Шувалов.

3 июля главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что в июле в Москве температура воздуха превысит климатическую норму на 1–1,5 градуса. При этом меньше нормы выпадет осадков.

Ранее пластический хирург Юрий Иншаков в разговоре с NEWS.ru объяснил, сколько степеней ожогов существует и каким образом их лучше всего лечить. Врач отметил, что и народная медицина в отношении ожогов работает вполне эффективно.