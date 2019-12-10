За 2019 год в авариях на территории России погибло более 13 тыс. человек, а пострадало порядка 100 тысяч человек. Пик аварий пришёлся, как ни странно на август. В связи с громкими авариями последних дней NEWS.ru решил проанализировать статистику ДТП за 2019 год по России, чтобы выяснить, ухудшилась ли ситуация и чего ждать в будущем.
В городе Борисоглебске Воронежской области маршрутное такси с пассажирами столкнулось с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребёнок. За последние несколько дней в России произошли сразу несколько громких дорожно-транспортных происшествий, с большим числом жертв. Так, 10 декабря на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека,
«Только разбил губу»
8 декабря стало известно об аварии на платной трассе М-11 с участием 21-летнего сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Артистка рассказала, что накануне происшествия сын поделился с ней планами поехать в Санкт-Петербург. Об аварии Валерия узнала из социальных сетей. За рулем Jaguar Шульгина сидела девушка, которую доставили в больницу. Сын певицы рассказал ей, что сам он «только разбил губу».
На следующий день после аварии с сыном Валерии, на МКАД
В тот же день в Кировском районе Санкт-Петербурга «Газель»
А 6 декабря на 35 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск 32-летний водитель
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При этом, по словам Понарьина, в целом за последние десять лет ДТП становится с каждым годом меньше. В 2019 году число жертв аварий сократилось на 9% по сравнению с прошлогодним показателем, а число аварий уменьшилось на 2,5%. Если говорить о столице России, то там самым аварийным стало Выхино-Жулебино. За девять месяцев этого года в этом районе произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь человек, а пострадало 144. Это на 17,6% превышает показатель 2018 года. В тройку самых аварийный районов также вошли Марьино и Люблино.
Таким образом, несмотря на громкие ДТП последнего времени, число аварий, если верить официальной статистике, в России уменьшается. По мнению члена комитета Защиты прав автомобилистов Александра Холодова, улучшение статистики произошло после 2006 года, когда проблемой высокой смертности на дорогах занялись всерьез.
В основном рывок был достигнут за счет увеличения штрафов. Была и федеральная целевая программа, действие которой заканчивается в следующем году. Ее второй этап 2012-2020 годы был не так сильно профинансирован и поэтому можно наблюдать некое замедление положительной динамики. Думаю, что после 2020 года будет какая-то новая программа, но пока неясно, что в нее заложат и сколько под нее дадут денег. От этого будет зависеть как будет развиваться на дорогах ситуация в будущем.
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