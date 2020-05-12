С целью снижения распространения коронавируса в Москве были введены новые правила и ограничения, которыми должны руководствоваться жители города. В частности, людям запретили выходить на прогулки — покинуть дом можно только при острой необходимости. С 12 мая в общественных местах и на работе граждане обязаны носить маски и перчатки. Врачам и вовсе приходится работать в герметических костюмах. Тем не менее специалисты отмечают, что эти меры не только не помогают избежать заражения COVID-19, но и ставят под угрозу здоровье россиян. О том, почему принятые в связи с пандемией меры безопасности неэффективны, — в материале NEWS.ru.
Перчатки
При жаркой погоде перчатки теряют свои защитные свойства и не спасают от попадания вируса на кожу рук, а впоследствии и лица. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал главный врач столичного медицинского центра, педиатр и инфекционист Евгений Тимаков. Кроме того, многие россияне являются обладателями сенсорных телефонов, которыми неудобно пользоваться в перчатках. Соответственно, в течение дня люди будут снимать их, а потом надевать обратно. При этом они будут дотрагиваться до поверхности средства защиты, на которой уже может находиться инфекция.
Многие москвичи из-за высокой цены на перчатки не будут менять их на протяжении длительного времени, отмечает Тимаков. Более рационально было бы обязать граждан носить их только в магазинах, где покупатели часто трогают продукты, считает инфекционист. Предписание, по его словам, также можно распространить на граждан, которые находятся в группе риска.
Между тем указ носить перчатки в общественных местах окажет большой удар по экологии. То количество резиновых средств защиты, которое будет использовано москвичами за время карантина, будет разлагаться десятилетиями, отмечает специалист.
Прогулки
Запрет на прогулки приведёт к снижению иммунитета у россиян, заявляет Тимаков. Связано это с тем, что у человека, который недостаточно двигается, нет активной циркуляции крови в органах. Кроме того, на самоизоляции человек не сталкивается с различного рода инфекциями, которые стимулируют иммунитет.
Я против того, чтобы люди находились дома. С одной стороны, на улицах сейчас больше заразившихся, чем в первые недели карантина. Но с другой, — у россиян появилось понимание, что коронавирус опасен, и на улице они уже будут вести себя более осторожно. Если же прогулки в скором времени не разрешат, то иммунитет россиян ослабнет и после снятия карантина произойдёт всплеск заболеваемости другими инфекционными заболеваниями.
Защитные костюмы
Герметические костюмы, которые носят врачи, не защищают от вируса. Ведь он передаётся через слизистую, поясняет инфекционист. Более того, постоянное ношение костюмов вредит здоровью медиков. Связано это с тем, что в такой одежде у человека нарушается термообмен и происходит обезвоживание, отмечает Тимаков. Это влечёт за собой ухудшение работы мозга и снижение иммунитета. Соответственно, шанс заразиться коронавирусом у врача становится выше.
Если бы не приказы, врачи эти костюмы не надевали бы. Я считаю, что вместо них лучше купить хорошие маски, перчатки, очки, а также средства против пролежней, которые сейчас наблюдаются на щеках у медиков. Многие врачи борются с ними за свои деньги, — сказал Тимаков.
Обработка улиц
Дезинфекция улиц города, по мнению инфекциониста, не имеет смысла. Всё дело в том, что вирус практически никогда не находится на дорогах или почве. Кроме того, чтобы им в таком случае заразиться, человеку нужно притронуться рукой к земле, а после к слизистой. Тем не менее специалист выступает за проведение дезинфекции в тех местах, где люди действительно контактируют с различными поверхностями — в метро, подъездах и на остановках.
Маски
Одно из немногих средств защиты, в эффективности которого уверены эксперты — медицинские и самодельные маски. Они в десять раз снижают выделение капель и слизи у человека, который теоретически может быть инфицирован. Во столько же раз снижается и риск контакта с вирусом у здорового гражданина, который использует это средство защиты. В конечном итоге маски снижают вероятность передачи вируса воздушно-капельным путём в 100 раз. Об этом NEWS.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Самое главное средство защиты во время пандемии — маска. Она задерживает крупные капли слюны и слизи, которые выделяются у находящегося в ней человеке. Благодаря этому резко снижается количество аэрозоля в окружающей среде. В частности, он меньше оседает на предметах. Это очень важно, потому что, притронувшись к заражённым вещам, мы можем в последующем передать себе вирус через слизистую. Также стоит отметить, что один вирусоноситель может заразить от 4 до 12 человек. Однако при ношении маски этот показатель резко падает — целых десять человек могут заразить лишь одного. Если бы люди не пренебрегали данным средством защиты, эпидемия очень быстро пошла бы на спад.
При этом эксперт рекомендовал мыть с мылом все принесённые из магазина покупки — этого достаточно, чтобы избавиться от инфекции на упаковках, а также на овощах и фруктах.
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