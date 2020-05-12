С целью снижения распространения коронавируса в Москве были введены новые правила и ограничения, которыми должны руководствоваться жители города. В частности, людям запретили выходить на прогулки — покинуть дом можно только при острой необходимости. С 12 мая в общественных местах и на работе граждане обязаны носить маски и перчатки. Врачам и вовсе приходится работать в герметических костюмах. Тем не менее специалисты отмечают, что эти меры не только не помогают избежать заражения COVID-19, но и ставят под угрозу здоровье россиян. О том, почему принятые в связи с пандемией меры безопасности неэффективны, — в материале NEWS.ru.

Перчатки

При жаркой погоде перчатки теряют свои защитные свойства и не спасают от попадания вируса на кожу рук, а впоследствии и лица. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал главный врач столичного медицинского центра, педиатр и инфекционист Евгений Тимаков. Кроме того, многие россияне являются обладателями сенсорных телефонов, которыми неудобно пользоваться в перчатках. Соответственно, в течение дня люди будут снимать их, а потом надевать обратно. При этом они будут дотрагиваться до поверхности средства защиты, на которой уже может находиться инфекция.

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Многие москвичи из-за высокой цены на перчатки не будут менять их на протяжении длительного времени, отмечает Тимаков. Более рационально было бы обязать граждан носить их только в магазинах, где покупатели часто трогают продукты, считает инфекционист. Предписание, по его словам, также можно распространить на граждан, которые находятся в группе риска.

Между тем указ носить перчатки в общественных местах окажет большой удар по экологии. То количество резиновых средств защиты, которое будет использовано москвичами за время карантина, будет разлагаться десятилетиями, отмечает специалист.

Прогулки

Запрет на прогулки приведёт к снижению иммунитета у россиян, заявляет Тимаков. Связано это с тем, что у человека, который недостаточно двигается, нет активной циркуляции крови в органах. Кроме того, на самоизоляции человек не сталкивается с различного рода инфекциями, которые стимулируют иммунитет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Я против того, чтобы люди находились дома. С одной стороны, на улицах сейчас больше заразившихся, чем в первые недели карантина. Но с другой, — у россиян появилось понимание, что коронавирус опасен, и на улице они уже будут вести себя более осторожно. Если же прогулки в скором времени не разрешат, то иммунитет россиян ослабнет и после снятия карантина произойдёт всплеск заболеваемости другими инфекционными заболеваниями. Евгений Тимаков главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», педиатр, инфекционист главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», педиатр, инфекционист

Защитные костюмы

Герметические костюмы, которые носят врачи, не защищают от вируса. Ведь он передаётся через слизистую, поясняет инфекционист. Более того, постоянное ношение костюмов вредит здоровью медиков. Связано это с тем, что в такой одежде у человека нарушается термообмен и происходит обезвоживание, отмечает Тимаков. Это влечёт за собой ухудшение работы мозга и снижение иммунитета. Соответственно, шанс заразиться коронавирусом у врача становится выше.

Если бы не приказы, врачи эти костюмы не надевали бы. Я считаю, что вместо них лучше купить хорошие маски, перчатки, очки, а также средства против пролежней, которые сейчас наблюдаются на щеках у медиков. Многие врачи борются с ними за свои деньги, — сказал Тимаков.

Обработка улиц

Дезинфекция улиц города, по мнению инфекциониста, не имеет смысла. Всё дело в том, что вирус практически никогда не находится на дорогах или почве. Кроме того, чтобы им в таком случае заразиться, человеку нужно притронуться рукой к земле, а после к слизистой. Тем не менее специалист выступает за проведение дезинфекции в тех местах, где люди действительно контактируют с различными поверхностями — в метро, подъездах и на остановках.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маски

Одно из немногих средств защиты, в эффективности которого уверены эксперты — медицинские и самодельные маски. Они в десять раз снижают выделение капель и слизи у человека, который теоретически может быть инфицирован. Во столько же раз снижается и риск контакта с вирусом у здорового гражданина, который использует это средство защиты. В конечном итоге маски снижают вероятность передачи вируса воздушно-капельным путём в 100 раз. Об этом NEWS.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Самое главное средство защиты во время пандемии — маска. Она задерживает крупные капли слюны и слизи, которые выделяются у находящегося в ней человеке. Благодаря этому резко снижается количество аэрозоля в окружающей среде. В частности, он меньше оседает на предметах. Это очень важно, потому что, притронувшись к заражённым вещам, мы можем в последующем передать себе вирус через слизистую. Также стоит отметить, что один вирусоноситель может заразить от 4 до 12 человек. Однако при ношении маски этот показатель резко падает — целых десять человек могут заразить лишь одного. Если бы люди не пренебрегали данным средством защиты, эпидемия очень быстро пошла бы на спад. Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог врач аллерголог-иммунолог

При этом эксперт рекомендовал мыть с мылом все принесённые из магазина покупки — этого достаточно, чтобы избавиться от инфекции на упаковках, а также на овощах и фруктах.