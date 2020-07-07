Меру пресечения Ивану Сафронову решили избрать без СМИ

https://static.news.ru/photo/68c79c6e-c068-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заседание по избранию меры пресечения советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, заподозренному ФСБ в госизмене, будет продолжаться в закрытом режиме. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.

Судья удовлетворил ходатайства следствия и гособвинителя, настоявших на необходимости удалить из зала заседания журналистов.

Один из адвокатов Ивана Сафронова выступил против, пояснив, что закрыть заседание просит замначальника первого следственного отдела ФСБ Плотников, который не является следователем по данному уголовному делу. Это, как подчёркивал защитник, является процессуальным нарушением.

Как писал NEWS.ru 7 июля силовики задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Он не признаёт вину. ФСБ засекретила дело и настаивает на заключении фигуранта в СИЗО.

При этом Лефортовский суд Москвы отказал следователю в ходатайстве об отводе адвоката Дмитрия Катчева, защищающего Ивана Сафронова.