Меркурий в деле: Василиса Володина предостерегла от опасных покупок

https://static.news.ru/photo/f146e960-13a0-11eb-9563-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

В ближайшее время нужно быть аккуратнее с покупками, заявила в эксклюзивном интервью NEWS.ru астролог Василиса Володина. Причина — ретроградное движение Меркурия.

Осторожнее принимайте решения: они, к сожалению, могут оказаться неэффективными. Я рекомендую совершать как можно меньше покупок в это время и всерьёз думать о том, от чего можно отказаться, что уже есть у вас похожего из того, что вы собрались купить нового, — сказала Володина.

Астролог подчеркнула, что, если покупки не избежать, нужно проверить техническую исправность товара. Поломки — также частое явление во время ретроградного Меркурия.

Кроме того, Володина напомнила о важности чека, ведь товар, возможно, придётся вернуть.

Обязательно требуйте чек и берегите его. Не срезайте бирки и не уничтожайте красивую упаковку, пока не убедитесь, что точно оставляете вещь у себя. Потому что очень часто во время ретро-Меркурия следующий шаг — это попытки вернуть купленный товар обратно продавцам, — сказала Володина.

Также астролог рекомендовала «не вестись на распродажи». Однако и в период ретроградного Меркурия, уверена Володина, можно сделать нужные и важные покупки.

Во время ретро-Меркурия есть смысл присмотреться к тем товарам и услугам, которые помогают человеку разобраться с собой: консультация у психолога, грамотная книга, попытки учиться астрологии, например, любое действие, которое помогает разобраться с собственной вытесненной болью будет уместно, — отметила астролог.

Володина охарактеризовала период ретроградного Меркурия как «важное психотерапевтическое время».

Периодом ретроградности планеты называется то время, в течение которого наблюдателю с Земли кажется, что планета движется по орбите в обратном направлении.

Полное интервью Василисы Володиной NEWS.ru, где астролог рассказала об общих прогнозах, действии Марса на планету и другом, читайте на сайте в 16.00.